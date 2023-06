LECCE - Si è chiusa oggi, con la terza e ultima giornata, l’edizione 2023 di Illuminate, l’evento internazionale organizzato annualmente dall'Associazione Internazionale dei Partner Microsoft (IAMCP), che ha visto l’adesione di circa tremila partecipanti e oltre un migliaio online, con il coinvolgimento di oltre settanta relatori provenienti da sedici paesi, anche extraeuropei.Oggi presso il Corpo Y del Campus Universitario Ecotekne di UniSalento, sono stati approfonditi temi importanti collegati alla cybersecurity e alla digital compliance. Nel percorso dedicato alla cybersecurity, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, si è parlato delle nuove sfide legate alla sicurezza informatica, delle ultime novità e delle nuove soluzioni attinenti la privacy e la protezione dei dati. Il path dedicato alla digital compliance, invece, è stato organizzato in collaborazione con ANORC, l’Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali. Contemporaneamente si sono svolti due focus per approfondire diversi ambiti di applicazione dell’Intelligenza artificiale, discutendo di Mixed Reality con alcuni fra i più autorevoli esperti di Chat GPT e di Metaverso.“L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce si ritiene onorato – ha sottolineato Francesco Micelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce - di aver contribuito all’evento Illuminate 2023. L’evento congressuale è stato percepito sin da subito come una opportunità di sviluppo per il territorio e dialogo interdisciplinare all’interno di una più ampia comunità tecnico-scientifica. La sessione “Cybersecuriy, the challenges of security in the IT sector”, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri ha ospitato la Banca d’Italia, la Polizia Postale, l’Università del Salento, aziende e professionisti di chiara fama nel settore della sicurezza informatica. Ampia partecipazione e diffuso apprezzamento degli uditori hanno confermato l’attualità e la delicatezza del tema trattato, sia per i singoli utenti sia per le infrastrutture strategiche nazionali”.“Parole d'ordine della Digital Compliance – ha dichiarato Andrea Lisi, Presidente ANORC Professioni – sono integrazione delle competenze, flessibilità e attenzione alla qualità. In una parola, interdisciplinarità. Per cavalcare l'innovazione digitale, oggi, occorre costruire teste pensanti che sappiano navigare tra discipline diverse, informatiche, giuridiche, archivistiche, manageriali. ANORC, da sempre, segue questo approccio e l'unione di intenti con IAMCP Italia servirà a guardare più lontano e generare maggiore consapevolezza nei professionisti, nelle imprese, nelle PA e nei cittadini. Una consapevolezza diffusa del resto è volano di crescita di qualsiasi cambiamento tecnologico”.A tirare le somme del successo riscontrato da Illuminate 2023 anche Fabrizio Benvenuto, Presidente di IAMCP Italia. “Abbiamo fatto arrivare in Puglia - ha dichiarato Benvenuto – tantissime persone da tutto il mondo. Donne e uomini che, oltre a trasmettere ai partecipanti di Illuminate 2023 esperienze nell’ambito dell’innovazione digitale, hanno avuto l’opportunità di conoscere per la prima volta le bellezze storico-architettoniche e paesaggistiche di Lecce e del Salento. Una platea di relatori, fitta ed eterogenea, che ha generato contaminazione di visioni. Tre giornate intense che hanno portato a un confronto continuo. Ho la convinzione che l'innovazione tecnologica e la contaminazione culturale sono due fenomeni strettamente interconnessi che influenzano profondamente la società contemporanea, fanno nascere nuove idee, processi, prodotti e servizi che portano a miglioramenti significativi nelle nostre vite. Innovazione e contaminazione ci aiutano ad affrontare sfide complesse, ampliare le nostre capacità e accedere a nuove opportunità. Con Illuminate 2023 lo abbiamo fatto anche qui a Lecce”.Illuminate 2023 è stato organizzato da COMMED I A srl, agenzia di comunicazione e ICT, certificata Microsoft, con sede a Lecce e attiva su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con il chapter italiano di IAMCP, Microsoft Italia, il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e il co-branding di Smart Puglia e Regione Puglia.Partner dell’evento sono stati: Ordine degli Ingegneri di Lecce, Anorc, Camera di Commercio di Lecce, Overnet, Distretto creativo Dialogoi, Fondazione Notte della Taranta.L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Università del Salento, Ordine degli Avvocati di Lecce, Confindustria Lecce, Confcommercio Lecce, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa (CNA) – Associazione territoriale di Lecce e Share.Sponsor della manifestazione: Progress, Also Group, Queue Associates, Sella, Acronis.