TRANI - Mercoledì 21 giugno 2023 a Trani in piazza Duomo, si è esibita la Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari in occasione della giornata della Festa della Musica.La Festa della Musica è una manifestazione popolare che si tiene ogni anno il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate ed è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. Anche quest’anno il Ministero della Difesa ha accettato l’invito dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica AIPFM (che organizza l’evento per conto del Ministero della Cultura) allo scopo di promuovere a livello nazionale la “Festa della Musica” con il coinvolgimento di complessi militari del Ministero della Difesa.In occasione del centenario della costituzione dell’Aeronautica miliare, la Città di Trani ha inteso promuovere questa iniziativa che ha avuto finalità benefiche. Durante la serata è stata avviata una raccolta fondi in favore dell’associazione di volontariato Arges che si occupa di assistenza domiciliare per pazienti oncologici.Il concerto, presentato dalla giornalista e conduttrice Francesca Rodolfo, diretto dal maestro 1° Luogotenente Nicola Cotugno, ha emozionato le centinaia di persone presenti con l’esecuzione di un itinerario musicale variegato, partendo da Vincenzo Anselmi, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Luis Bacalov, Arturo Marquez, per terminare con omaggi musicale di Consuelo Velàsquez, Naohiro Iwai e M. Novaro.A margine del concerto, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, comandante del Comando Scuole dell’A.M./3ª Regione Aerea, ha sottolineato: “...Questo concerto, parte di numerose e speciali iniziative per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare, rappresenta un tributo alla Festa della Musica, ricorrenza celebrata a livello internazionale. E’ stata una grande opportunità per far esibire la nostra Fanfara e avvicinare la gente alla Forza Armata, soprattutto i giovani che sono il nostro futuro, per dimostrare quanto noi facciamo per loro ".