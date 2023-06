Ferma la reazione della politica francese, con Macron che su twitter ha scritto: "Alla giustizia stabilire la verità e individuare le responsabilità. Auspico che questo lavoro possa concludersi rapidamente. In un tale contesto, ciò di cui Nanterre e la Nazione hanno bisogno sono il rispetto e la calma". Il sindaco della cittadina ha fatto l'appello alla pace, per fermare la spirale di violenza.

- Caos in Francia, dove un poliziotto ha sparato ad un 17enne con un colpo di pistola al torace per non essersi fermato allo stop. Il grave episodio avvenuto a Nanterre, alle porte di Parigi, ha provocato la violenta reazione di banlieue, con scontri che si sono registrati tutta la notte, con 2000 agenti schierati nei sobborghi della cittadina per evitare che l'escalation di violenza possa aggravarsi.