Nel primo tempo all’11’Gnonto degli azzurrini non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 13’ Pellegri dell’ Italia Under 21 va vicino al gol. Al 32’ Daland della Norvegia Under 21 sfiora la rete. Nel secondo tempo al 6’ Bellanova degli azzurrini con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 20’ la Norvegia Under 21 passa in vantaggio con Botheim con un rasoterra di destro. Al 36’ Cambiaghi dell’ Italia Under 21 colpisce la traversa.





Nell’altra gara del Gruppo D la Francia vince 4-1 sulla Svizzera conclude al primo posto a 9 punti e si qualifica ai quarti di finale. Anche gli elvetici volano ai quarti di finale per un gol in più realizzato rispetto all’ Italia.

Agli Europei Under 21 nel Gruppo D l’ Italia perde 1-0 con la Norvegia a Cluj in Romania ed è eliminata. Gli azzurrini chiudono al secondo posto con 3 punti insieme alla Svizzera e alla Norvegia ma sono fuori dall’ Europeo Under 21 per la peggior differenza reti nei confronti diretti con gli elvetici e i norvegesi.