La palazzina è stata immediatamente evacuata e i Vigili del Fuoco hanno chiuso la strada e messo in sicurezza l'area circostante. Sono state avviate le indagini per determinare le cause del crollo.

GALLIPOLI - A Gallipoli si è verificata una situazione di pericolo in cui il solaio dell'attico di una palazzina situata in via Mazzarella è crollato. Fortunatamente, il residente che stava per entrare in casa è scampato al disastro solo con alcune ferite alla gamba. Al momento del crollo, non c'era nessuno all'interno dell'appartamento.