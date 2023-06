BARI - Uno studio sulla previsione della recidiva della malattia nei pazienti con carcinoma polmonare, condotto dai ricercatori del laboratorio di biostatistica e bioinformatica dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è stato premiato all’IFODS di Parigi, le giornate internazionali e francesi dell'oncologia, iniziate mercoledì 14 giugno e che si concluderanno oggi.“Siamo onorati di rappresentare il nostro Istituto in una rassegna internazionale – afferma il direttore generale Alessandro Delle Donne – e siamo molto contenti di aver ricevuto un importante premio, merito di un gruppo di lavoro dei nostri ricercatori e soprattutto del vicedirettore scientifico Raffaella Massafra, che ha coordinato lo studio premiato. Il nostro IRCCS sta puntando alla internazionalizzazione per la condivisione di progetti di ricerca e studio di modelli innovativi di presa in carico dei pazienti oncologici che garantiscano una maggiore qualità della vita. Diventa quindi fondamentale implementare l’uso dell’Intelligenza artificiale per la diagnosi predittiva e di precisione”.“Il laboratorio di biostatistica e bioinformatica – spiega Massafra – ha un ruolo strategico nelle attività di ricerca poiché sviluppa sistemi di supporto alle decisioni cliniche mediante tecniche di intelligenza artificiale ed è trasversale e di servizio a tutti i gruppi di ricerca dell’istituto”.La delegazione dell’oncologico barese, in questi giorni a Parigi, sta partecipando al congresso dell’OECI, Organisation of European Cancer Institutes, l’organizzazione che raggruppa i più importanti Centri di ricerca oncologica in Europa. “Facciamo i nostri complimenti e auguri – aggiunge Delle Donne – al nuovo presidente dell’OECI che è un italiano: Giovanni Apollone è il direttore scientifico dell’istituto nazionale Tumori di Milano. Con lui stiamo lavorando su diversi progetti Pnrr e ci lega una proficua collaborazione scientifica”.“Il rilancio dell’Istituto tumori – dichiara il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica Gero Grassi – prosegue con brillanti risultati nel segno della ricerca e della piena partecipazione alle attività della comunità scientifica internazionale”.