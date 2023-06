BARI - Natale Mariella, Presidente della Sezione Logistica e Trasporti di Confindustria Bari e Bat, è stato rieletto Vicepresidente Nazionale dell'ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici). A Mariella è stata assegnata una delega di grande importanza: il Capitale Umano e la Formazione."Questa delega rappresenta un'opportunità straordinaria per lo sviluppo delle persone e dell'organizzazione"- spiega il Vicepresidente Mariella. - "È uno strumento potente per valorizzare il capitale umano, poiché richiede ai manager di lavorare sulle competenze dei propri collaboratori, consentendo loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità e tradurle in azioni concrete sul campo. A tanto si aggiunga la sfida della formazione dei giovani, il rafforzamento degli ITS Academy, il dialogo con il mondo della scuola per ricercare soluzioni alla cronica carenza di personale specializzato ed autisti professionali."L'ANITA, fondata nel 1944 ed aderente a Confindustria, rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia ed Europa. Le imprese associate all'ANITA costituiscono le realtà imprenditoriali più solide del settore dell'autotrasporto e della logistica, generando i due terzi dell'intero volume di traffico delle merci trasportate su strada.