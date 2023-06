BRINDISI - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: sabato 24 giugno 2023, presso il Ristorante Pizzeria Roxy in via Osanna n°31, si terrà la selezione per il 36esimo concorso nazionale storico "Miss Capo Di Leuca", la cui finalissima si terrà il 19 agosto 2023 a Santa Maria di Leuca. - Proseguono gli eventi nella città di Brindisi: sabato 24 giugno 2023, presso il Ristorante Pizzeria Roxy in via Osanna n°31, si terrà la selezione per il 36esimo concorso nazionale storico "Miss Capo Di Leuca", la cui finalissima si terrà il 19 agosto 2023 a Santa Maria di Leuca.





L'evento è organizzato da Valerio Amato in collaborazione con Gigi Show. Sarà presentato da: Anna Leccese (collaboratrice), Gigi Show (showman), Dott. Vincenzo Coppola (presidente onorario), Cosimo Ciullo (Collab. Coordinatore resp. Brindisi e Provincia), Marcella Maria Taurino (selezionatrice miss) e Gregorio Piccinni (Modello-attore vice presidente). Elenora Chiuri sarà la coordinatrice dietro le quinte. Media partner dell'evento è l'emittente televisiva Telerama.

All'evento saranno presenti anche Samantha Paiano (Miss Teenager 2022) e Manuela Lazzari (Miss Mamma 2022). Inoltre vi saranno intervalli con artisti vari, tra cui la cantante Rita Perago in arte "Ritaberté".

Alle selezioni possono partecipare ragazze dai 14 ai 29 anni e lady e mamma dai 30 anni in su. Per informazioni ed iscrizioni contattare Cosimo Ciullo (377528128) e Anna Leccese (3283385661). Per la prenotazione dei tavoli contattare il numero 3492689682.