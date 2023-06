'Il mare del sud', terzo singolo di IUCCA in uscita il 7 luglio per NOS/Believe



Dopo il successo di "Amore senza fretta" e di "Due corpi", la terza attesissima uscita di IUCCA, è un singolo ultra-pop che prosegue coerentemente la rotta musicale dei lavori precedenti: "Il mare del sud", che già dal titolo sembra nato come una rinfrescante colonna sonora di questa estate.





Anche per la sua nuova release ufficiale, IUCCA, pseudonimo di Dino Semeraro (musicista, compositore, co-fondatore della seminale band tarantina Leitmotiv), si è avvalso della produzione artistica di Simone Prudenzano (Lola and the lovers, A morte l’amore) attraverso un pop d’autore che strizza l’occhio a Gainsbourg e a melodie di genuina ispirazione anni Sessanta/Settanta, supportate da un cantato caldo e confidenziale e filtrate da moderni arrangiamenti di elegante electro-pop. Con questa terza uscita discografica Iucca torna a far parlare di sé attraverso una canzone che promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori grazie al suo irresistibile sound indie-pop, dal sapore estivo ma sempre lontano dai cliché banali: "Il mare del sud" affronta il tema universale del cambiamento, un’esperienza spesso faticosa e stressante nella vita di ognuno. Più o meno volentieri si cambia continuamente paese, lavoro, partner o relazione col mondo e spesso queste trasformazioni ci fanno sentire inadeguati e impreparati. Ma questa sensazione di scacco è sdrammatizzata con autoironia dalla poetica di IUCCA, che invita all’abbandono e alla leggerezza che la bellezza delle piccole cose quotidiane ammorbidisce ("Il mare del sud/ adesso ha un altro colore").

Il nuovo lavoro di Dino Semeraro è accompagnato da un caleidoscopico e coloratissimo videoclip in stile tipicamente vintage, diretto da Pierluigi De Pierro e prodotto da "Grande Giove Production", della videomaker Elisa Giove.

Su Spotify e su tutte le piattaforme digitali dal 7 luglio, per NOS Records/Believe Music.

Per quel che riguarda Dino Semeraro, vanta un curriculum ultraventennale, tutto all’interno della scena alternative-rock italiana: già alla fine degli anni Novanta è tra i fondatori dei Leitmotiv, band di culto nel tarantino, con cui ha registrato 2 Ep e 4 LP e suonato in centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipando alla Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo a Skopje, Macedonia. Ha tenuto numerosi concerti dal vivo e collaborazioni in studio con il cantautore Amerigo Verardi, padre nobile dell’underground musicale italiano e neo-Direttore Artistico di NOS Records. Semeraro ha anche suonato e inciso un LP con la band Elius Inferno and Magic Octagram, esibendosi allo Sziget Festival di Budapest. Realizzatore di colonne sonore per il cinema e per il teatro, è stato co-fondatore dell’agenzia Pelagonia, curando la direzione artistica di numerosi live-club pugliesi.