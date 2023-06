TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Un torneo di calcio per festeggiare la Giornata del Rifugiato 2023 a Torre Santa Susanna. Venerdì 30 giugno 2023 a Torre Santa Susanna, la Cooperativa "Alveando" e la Cooperativa "Il Melograno", enti gestori dei progetti SAI MSNA e ORDINARI di Torre S. Susanna, organizzano un torneo di calcio presso il centro sportivo "Curtarici", traversa sulla via per Oria, a partire dalle ore 17.30. L'evento, patrocinato dal Comune di Torre Santa Susanna, è stato ideato con l’intento di celebrare la "Giornata Mondiale del Rifugiato". - Un torneo di calcio per festeggiare la Giornata del Rifugiato 2023 a Torre Santa Susanna. Venerdì 30 giugno 2023 a Torre Santa Susanna, la Cooperativa "Alveando" e la Cooperativa "Il Melograno", enti gestori dei progetti SAI MSNA e ORDINARI di Torre S. Susanna, organizzano un torneo di calcio presso il centro sportivo "Curtarici", traversa sulla via per Oria, a partire dalle ore 17.30. L'evento, patrocinato dal Comune di Torre Santa Susanna, è stato ideato con l’intento di celebrare la "Giornata Mondiale del Rifugiato".





L’appuntamento annuale è voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese. Filo conduttore delle iniziative SAI per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2023 è lo slogan "Agire l'accoglienza".

In questo pomeriggio di festa scenderanno in campo 8 squadre, composte dai ragazzi accolti nei progetti di accoglienza ma anche da ragazzi del territorio. Sarà possibile aderire al torneo entro il 22 giugno 2023 in maniera gratuita. Obiettivo della manifestazione è creare momento di incontro, integrazione e socialità all'insegna dello sport e del divertimento.

A seguire ci sarà il dj set "Enjoydiversity" una selezione musicale dal mondo, ad opera dei beneficiari dei progetti SAI di Torre S. Susanna. Per info e adesioni contattare i numeri 3283628019 oppure 3888543087.