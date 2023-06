PUTIGNANO - Sale e due vittime il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri a Turi sulla strada per Putignano, nei pressi della tangenziale di Casamassima e del distributore Agip, dove è morta una donna asiatica di 60 anni in seguito a un frontale tra due auto di grossa cilindrata. Una delle tre persone gravemente ferite, un australiano di 66 anni, è morta dopo essere stata ricoverata al Di Venere.Le due vittime si trovavano a bordo dell'auto in viaggio verso Bari e sarebbero state investite da un Suv guidato da un uomo di Castellana Grotte. Il conducente, illeso, è risultato negativo all'alcol test, ma la sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.