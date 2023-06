TRANI - Manca sempre meno al nuovo appuntamento con International Trani Tango, dal 13 al 16 luglio di scena in piazza Duomo a Trani (BT). La decima edizione rientra tra i più importanti appuntamenti dell’estate pugliese, tanto da esser stato annoverato tra i grandi eventi della Regione Puglia. L’edizione 2023 della kermesse svela le novità in cantiere per celebrare la crescita e il prestigio di una manifestazione nata in onore delle origini pugliesi del grande maestro Astor Piazzolla, padre del tango argentino moderno. Trani sarà crocevia di suoni, emozioni, incontri, talenti, Trani diverrà la città del tango.Anche quest’anno sono previsti numeri da capogiro, che supereranno le oltre 600 richieste dello scorso anno arrivate da tutto il mondo, già arrivate dalle Hawaii e dall’America del nord, un dato notevole sia per gli organizzatori che per la città, un flusso turistico che coinvolge centinaia di persone pronte a vivere l’esperienza culturale offerta dalla cittadina adriatica.La decima edizione dell’International Trani tango si preannuncia la più spettacolare di sempre: la città sarà invasa dalle inconfondibili melodie che vibreranno ovunque grazie alla filodiffusione e alla presenza di orchestrine, ballerini professionisti e improvvisati, sparsi ovunque lungo i vicoli del centro storico e del porto per l'intera durata della manifestazione, per poi esplodere nello spettacolare scenario delle milonghe, vere serate di gala per gli appassionati e i professionisti che quest’anno potranno danzare su un nuovo palco di ben 400 mq realizzato interamente in legno.Un sogno per chi vorrà perdersi nelle suadenti atmosfere argentine, danzando fino alle prime luci dell’alba cullati dal rumore delle onde del mare, a due passi dall’area del Festival. Un’edizione che promette diverse novità dunque, partendo da un imprescindibile punto di partenza, i direttori artistici Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero. I due maestri, tra i più apprezzati ballerini di tango al mondo, restano saldamente al timone e anticipano la magia del Festival con lo spettacolo “Il Tango” di scena il 12 luglio, che darà il via al countdown per International Trani Tango.Vanessa Villalba y Facundo Pinero, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Romano e Mariano Palazon, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, questo l’eccezionale parterre di sedici insegnanti che anche quest’anno accompagneranno tutti gli appassionati tangueri nei quattro giorni di seminari e lezioni, i nomi dei maestri che hanno contribuito al prestigio acquisito negli anni dalla kermesse pugliese, a cui si aggiungono cinque orchestre, tra cui la Orchestras Sonder Tango e Cuarteto Pichuco, e quattro tj. Spazio anche all'esibizione del gruppo Tang Aut, con ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che si esibiranno sul porto di Trani.Le iscrizioni sono aperte sul sito www.internationaltranitango.comL’evento è cofinanziato dall’Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione.PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8.