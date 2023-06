Lecce, cerca di strangolare la compagna nel sonno: 31enne ucraino denunciato per maltrattamenti

LECCE - Un uomo di 31 anni, residente a Lecce, ha tentato di soffocare la sua compagna nel sonno, stringendole il collo. Solo l'intervento dei figli ha evitato il peggio. Questo comportamento ha scatenato la rabbia dell'uomo, che ha preso un coltello minacciando di uccidere tutti.Dopo l'episodio, l'ingegnere ucraino è stato indagato per maltrattamenti in famiglia e il giudice ha ordinato il suo immediato allontanamento da casa. In passato, nonostante una breve convivenza, l'uomo aveva già mostrato atteggiamenti violenti. Sono state accertate numerose aggressioni e minacce.