Kutsenko Volodymyr/Shutterstock

'Resta alto' il rischio di escalation della crisi ucraina. Ad affermarlo l'inviato speciale cinese sulla questione ucraina, Li Hui, durante un briefing sulla sua missione in Europa di due settimane terminata a fine maggio per trovare "una soluzione politica".Secondo il diplomatico cinese tutte le parti "hanno apprezzato il nostro ruolo equo, oggettivo e imparziale".Questa notte intanto alcune esplosioni si sono verificate a Kiev, secondo quanto riferito dal sindaco Vitalii Klitschko su Telegram, che ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea della capitale ucraina sono entrati in azione e che sarebbe "in arrivo un'altra ondata di attacchi di droni".