LECCE - Martedì 6 giugno, a partire dalle ore 18, in piazza Sant’Oronzo, nei pressi del Sedile, si terrà la Giornata di Sensibilizzazione Ambientale con la premiazione dei 5 vincitori dell'Eco-Concorso legato alle giornate di raccolta straordinaria itinerante, organizzate dall’Assessorato all’Ambiente insieme a Monteco, la ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana in città.La classifica dei cittadini più virtuosi è stata redatta in base agli esiti complessivi di tutte le giornate di raccolta straordinaria itinerante, a cui sono stati sommati i conferimenti delle medesime frazioni merceologiche conferite nei Centri Comunali di Raccolta dal 25 giugno al 31 dicembre 2022, oltre che di oli e grassi vegetali esausti, imballaggi in metalli, pile esauste, batterie e accumulatori, lampade e tubi al neon, cartucce e toner, freddo e clima, tv e monitor, apparecchiature elettriche ed elettroniche, indumenti e accessori.I 5 vincitori saranno premiati con una bicicletta, un monopattino, una Cam Go-pro e due abbonamenti SGM.La giornata di sensibilizzazione coinvolgerà anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR), che, a conclusione del lavoro sui temi del Riciclo, del Riuso e della Riduzione del Rifiuto Secco Residuo, svolti con la collaborazione di Monteco, mostreranno all’Open Space di Palazzo Carafa i video sull'ambiente da loro prodotti insieme al reportage fotografico delle visite guidate effettuate presso gli impianti di selezione e valorizzazione dei rifiuti destinati al riciclo, la SudGas di Campi Salentina, quello di compostaggio, Heracle ad Erchie. Non mancherà lo spot per la campagna di comunicazione 2023 “Un Sacco Brutto - la differenza falla tu”, voluto dall'Assessorato all'Ambiente e realizzato da Monteco, per la regia di Ippolito Chiarello, con la collaborazione dell'Assessorato all'Istruzione e protagonisti proprio i ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale di Lecce.Gli animatori della premiazione saranno i Lesionati (Pasquale Zonno e Giampaolo Morelli).«Sarà un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della sensibilizzazione ambientale – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – in cui è prevista anche la distribuzione di vari gadget, come sportine, segnalibri, penne e giochi sul tema del riciclo per chi sarà con noi in piazza. Lecce sta crescendo molto nella sensibilità ambientale di pari passo con il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata ma dobbiamo continuare l’opera di sensibilizzazione che vede le giovani generazioni particolarmente ricettive e coinvolte. Lo spirito dell’Eco-concorso è lo stesso che sottende la tariffazione puntuale che presto, grazie ai fondi del PNRR, introdurremo: paghi per quello che conferisci che si traduce in maggiore risparmio per le famiglie e un ambiente più sano in cui vivere».«Per i ragazzi e le ragazze del CCRR questa iniziativa pubblica sarà l’ultima a chiusura di questo mandato – aggiunge l’assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione Fabiana Cicirillo – che li ha visti costantemente impegnati soprattutto sui temi legati alla natura, alla tutela della biodiversità e all’ambiente, dalle api alla raccolta dei cellulari usati fino alle visite guidate fatte con Monteco per capire e documentare la filiera del rifiuto riciclato. Sono molto fiera di tutto quello che hanno realizzato».