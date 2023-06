BARLETTA - "Una bravata vera e propria e della quale invito questi a chiedere scusa pubblicamente. Vi aspetto a Palazzo di Città". Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, in un post su Facebook riguardo a quanto accaduto nella fontana di piazza Conteduca, dove ignoti hanno gettato del sapone causando una schiuma biancastra.I responsabili del gesto sono stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza mentre si trovavano in sella alle loro biciclette. Il sindaco ha deciso di presentare denuncia e ha fatto un appello ai genitori per insegnare ai loro figli l'importanza dell'educazione civica e del rispetto per la città.