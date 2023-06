LECCE - Cambia volto il parco Bruno Petrachi, nel rione San Sabino. Sono iniziati i lavori di riqualificazione a cura di Brand for the City per conto di Agos, società leader nel credito al consumo, che ha adottato l'area verde sulla base di quanto previsto nel progetto “Il verde sei tu: adotto un'area verde e sponsorizzo l'iniziativa”. Il parco Bruno Petrachi diventerà la quinta espressione del progetto Parchi Agos Green&Smart d’Italia.Dopo l'incontro pubblico che si è svolto il 18 marzo scorso con il sindaco Carlo Salvemini, l'assessore allo Sport Paolo Foresio e i progettisti di Brand for the City, nel quale i residenti del rione hanno espresso le proprie preferenze sulle varie opzioni illustrate per la destinazione dell'area, la giunta ha approvato, nell'ultima seduta della settimana scorsa, il progetto definitivo sulla scorta del quale sono partiti i lavori che stanno procedendo speditamente.Il parco intitolato a Petrachi sorge in un'area di circa 10.600 mq ed ospita al suo interno il centro sociale di viale Roma, un grande basamento in cemento spoglio ed inutilizzato e alcuni percorsi perimetrali con la presenza di alberi in filari e di qualche piccolo arbusto. Il progetto di riqualificazione – che riguarda la parte del basamento – lavora principalmente sul concetto dell'intergenerazionalità (nei pressi dell'area convivono un centro sociale, una scuola, un centro commerciale, una parrocchia), dello sport, della cultura e della cura e valorizzazione del verde. L'intento è, quindi, quello di rendere il parco più attrattivo per tutti i target d'età.Una parte del basamento in cemento, riqualificato e abbellito con un'opera grafica, diventerà un playground da usare alternativamente come campo da basket e da pallavolo con una coppia di canestri fissi reclinabili e due pali con rete da pallavolo rimovibili, circondato da una parziale recinzione e su un lato alcune sedute per eventuali spettatori. Per la restante parte, il progetto prevede, un'aula didattica all'aperto da usare anche come spazio eventi e varie zone aggregative con tavoli, panchine e chaise longue. Saranno inseriti anche portarifiuti coerenti con gli altri arredi.Per quanto riguarda il verde, saranno realizzate nuove aiuole depavimentando una parte di basamento e inserendo alberature, arbusti ed essenze mediterranee che saranno scelti adatti al clima e con sviluppo verticale delle radici in modo da non incorrere in futuri danneggiamenti del resto del basamento. Sarà creata una nuova siepe perimetrale di 120 metri. Una piccola area verde sarà lasciata libera per attività destinate ad orti sociali e didattici.Il verde sarà manutenuto per due anni a cura di Brand for the City per conto di Agos.«Questo progetto è un bellissimo regalo – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – che tra poco diverrà realtà con una piccola festa di comunità alla quale inviteremo tutta la cittadinanza a partecipare. Stiamo lavorando tanto sugli spazi pubblici nei quartieri e la possibilità di riqualificare questo parco che era senza identità grazie all'adozione di Brand for the City per conto di Agos ci permette di dotare il rione San Sabino di uno spazio aperto di 10mila mq per sport di quartiere, tempo libero, cultura e socialità».«Questi interventi così importanti dal punto di vista sociale, si riescono a fare – aggiunge l'assessore allo Sport Paolo Foresio – quando un’amministrazione pubblica riesce ad attivare collaborazioni come questa con Brand for the City e Agos. Li ringrazio per aver deciso di adottare il parco dedicato all'indimenticato cantante leccese Bruno Petrachi per trasformarlo in uno dei cinque Parchi Agos Green&Smart d’Italia, il primo del Sud Italia. Hanno elaborato un progetto che lo renderà uno spazio funzionale davvero per tutte le età. Una formula che speriamo di replicare anche in altri quartieri della città».