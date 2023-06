BARI - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, in città ed in provincia, che ha consentito negli ultimi 7 giorni, nell’intera area metropolitana di Bari, l'identificazione di 2365 persone e il controllo di 800 veicoli. Rilevate 23 infrazioni al codice della strada. 4 le persone arrestate e 20 quelle denunciate in stato di libertà.In particolare, nella città di Bari i poliziotti hanno identificato 1097 persone, fermato e controllato 380 veicoli, contestando 11 violazioni al codice della strada, 1 delle quali per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Denunciate in stato di libertà, a vario titolo, 15 persone; 4 gli arresti. Il primo arresto di un uomo presunto responsabile del reato di furto in abitazione, il secondo presunto responsabile del reato di tentata rapina impropria e un terzo responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. Il quarto uomo, infine, è stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.In provincia, gli agenti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1268 persone e controllato 420 veicoli. Contestate 12 infrazioni al Codice della Strada. Denunciate in stato di libertà 8 persone. I servizi di controllo del territorio proseguiranno in tutte le zone della città e dell’intera Area Metropolitana.