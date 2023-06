- "La pedonalizzazione di via XXV Luglio è un intervento non diverso da quelli realizzati a partire dalla fine degli anni ‘90 nella città storica di valorizzazione e recupero di grande parte del nostro patrimonio storico monumentale, senza che questo abbia compromesso l'esistenza di importanti istituzioni pubbliche e attività private, pur se inserire in zone a traffico limitato. Mi sento quindi di rassicurare la dott.ssa Greco anche a nome di tutti quanti che con me, in Giunta ed in Consiglio, hanno da subito fortemente creduto nel valore di trasformazione di questo progetto. Sono naturalmente pronto ad un incontro di persona per un confronto non solo affidato a note stampa" ha dichiarato il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, sull’intervento di riqualificazione di via XXV Luglio, a seguito della nota della proprietà del Politeama Greco.