Lecce, villa privata affittata per feste: 2 denunciati





Secondo i controlli, l’organizzatore e il proprietario non erano in possesso della licenza di pubblica sicurezza e della certificazione di prevenzione incendi e che l’area adibita a discoteca era totalmente sprovvista delle uscite di sicurezza.





I due sono così stati segnalati alla Procura di Lecce con l’ipotesi di reato di abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e di omessa certificazione di prevenzione antincendio. Inoltre sono stati multati per la vendita di prodotti alcolici e per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatori. Sei dei clienti sono stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana.

LECCE - Le Fiamme gialle di Lecce hanno eseguito un controllo in una villa privata, che era stata affittata in nero, a Galatina, in cui si era organizzata una festa a pagamento. I partecipanti erano 600. La villa, con piscina, disponeva anche di un ampio parcheggio.