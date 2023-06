'Puglia in bicicletta', la Repubblica e Regione Puglia presentano la nuova guida

BARI - Giovedì 29 giugno alle 10:30 presso il Padiglione 152 della Regione Puglia nella Fiera del Levante verrà presentata la nuova guida de la Repubblica “Puglia in bicicletta”, realizzata in collaborazione con la Regione Puglia.Interverranno: Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia; Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia; Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione; Elio Sannicandro, direttore Asset; Domenico Castellaneta, caporedattore la Repubblica-Bari.Raccontare la Puglia da una prospettiva diversa, quella delle due ruote: ecco l’obiettivo della nuova Guida di Repubblica. Dalle ciclovie più conosciute come quella dell’Acquedotto Pugliese o dell’Ofanto, fino agli itinerari che rientrano nei territori delle diverse province, dal Salento alla Puglia imperiale, dal Gargano alla Murgia.