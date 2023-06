BARI - Dopo quasi trent'anni dalla pubblicazione del libro del prof. Vito Lozito "Santo Spirito, storia di un centro costiero in Terra di Bari” (Ed. Levante) il borgo marinaro a nord di Bari torna protagonista in un interessante incontro organizzato dalla Pro Loco di Santo Spirito che si terrà sabato 10 giugno 2023 dalle ore 17.00 presso il Cinema “Il Piccolo” (Via Nicola Giannone de Maioribus n.4, Santo Spirito) dal titolo: "Santo Spirito, genesi urbanistica di un borgo marino".Attraverso documenti, foto, video e testimonianze verranno raccontate le diverse epoche storiche che hanno caratterizzato lo sviluppo di Santo Spirito e illustrate le sue tante bellezze architettoniche: le eleganti ville storiche celate oltre cancelli e rigogliosi giardini, la chiesa dello Spirito Santo e gli altri edifici storici presenti nel borgo.Interverranno Domenico Lassandro, già professore ordinario di Lingua e Letteratura latina presso l’Università di Bari, Emanuele Cazzolla, scrittore e saggista, Gerardo Milillo, architetto specialista in conservazione e restauro di edifici storici e presidente dell’APS Martinus, Rosalba Fantastico di Kastron, già docente di Storia dell'Arte e Beni culturali presso i Licei.Giancarlo Liuzzi della redazione del giornale online Barinedita, Vincenzo Colonna, geologo, già docente universitario e presidente della Pro Loco di Santo Spirito. Modererà l’incontro Stefano Milillo, già docente di Storia e Filosofia presso i Licei. Ingresso libero.