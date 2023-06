ph: Alfredo Neglia

LOCOROTONDO - Fervono i preparativi per “LUMinARIA: Dancing in the Moonlight”, nell’ambito della VI edizione della Festa delle Luci a Locorotondo! Appuntamento mercoledì 5 luglio dalle ore 19:30 con il grande evento di inizio estate, per una rassegna emozionante in onore dei festeggiamenti di Santa Lucia (che si celebreranno il giorno seguente).LUMinARIA è un festival dedicato alla luce nelle sue diverse forme. La danza, la musica e l’antica arte pirotecnica dei fuochi barocchi si fondono per creare uno spettacolo unico nel suo genere all’interno dell’incantevole scenario del centro storico di Locorotondo, illuminato per l’occasione dalla sola luce delle candele. Le scenografie naturali del borgo antico di Locorotondo e il meraviglioso spettacolo di fuochi barocchi progettato da Euforica rendono LUMinARIA uno degli eventi più suggestivi del calendario estivo pugliese.Il concept di LUMinARIA 2023 è “Dancing in the Moonlight”, ovvero “Danzando al chiaro di luna”. Protagonista dell’evento sarà, infatti, la musica di cinque differenti generazioni che animerà il centro storico di Locorotondo e accoglierà i visitatori in un’atmosfera fatta di note e vicoli illuminati solamente dalla luce delle candele. La musica e lo scambio intergenerazionale diventano, quindi, il filo conduttore dell’intero evento che, partendo dagli anni ’30 giungerà fino ai giorni nostri in un mix originale e fresco di eventi unici nel loro genere, ma tutti collegati alla luce e all’antica festa estiva di Santa Lucia.“LUMinARIA: Dancing in the Moonlight” trasformerà il centro storico di Locorotondo in una pista da ballo a cielo aperto illuminata da migliaia di candele. Visite guidate alla scoperta di fatti e monumenti storici e cinque Dj Set, localizzati in altrettante location e dedicati ognuno ad una generazione musicale diversa (Pre-boomer, Boomer, Generazione X, Millennials, Generazione Z), animeranno i vicoli del borgo antico con generi musicali che spaziano dallo swing anni ’30 alle sonorità contemporanee. I pezzi più celebri delle diverse generazioni musicali Pre-boomer (anni ’30 - ’40), Boomer (anni ’50 - ’60), Generazione X (anni ’70 - ’80), Millennials (anni ’90 - 2000), Generazione Z (dagli anni 2010 a oggi) ci accompagneranno sino all’ora dell’atteso spettacolo di luci, musica e fuochi barocchi, il più grande della Puglia, disegnato da Euforica e realizzato da Itria Fireworks.Per ammirarlo basterà alle ore 23:15, dalla Strada Panoramica Via Martina Franca - Via Fasano “Giorgio Petrelli”, alzare gli occhi verso il profilo più elegante del borgo, via Nardelli, e lasciarsi trasportare dalla musica e dai fuochi che la seguiranno a ritmo. Nella stessa serata sarà, inoltre, possibile effettuare visite guidate al buio nel centro storico di Locorotondo dal titolo “Discovering darkness: alla scoperta del buio”: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che trasporterà i visitatori tra le bellezze del borgo antico guidati dalle parole e dai racconti di una guida esperta a lume di candela. Tutto questo grazie alla collaborazione del Comune di Locorotondo, di residenti, attività commerciali e ricettive del paese e al prezioso contributo della BCC Locorotondo e con il patrocinio della Regione Puglia.Mercoledì 05 luglio 2023 - Locorotondo LUMinARIA 2023 – Dancing in the Moonlight Musica, luci e fuochi barocchi nel buio di una notte di mezza estate Centro Storico di Locorotondo - ore 19:30 - DJ set “Dancing in the Moonlight” (Location varie del centro storico) - ore 21:00 - Discovering Darkness: Visita guidata a lume di candela Info-Point Locorotondo, Via Morelli 24 (prenotazione obbligatoria) - ore 22:00 - Discovering Darkness: Visita guidata a lume di candela Info-Point Locorotondo, Via Morelli 24 (prenotazione obbligatoria) - ore 23:15 -Spettacolo di musica e fuochi barocchi “Dancing in the Moonlight” Strada Panoramica Via Martina Franca - Via Fasano “Giorgio Petrelli”Festa delle Luci 2023 è organizzata da Euforica Aps e dal Comitato Festa di Santa Lucia di Locorotondo con il patrocinio della Regione Puglia e realizzata grazie al contributo del Comune di Locorotondo e della Bcc di Locorotondo, in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS, Associazione Ecomuseo di Valle d’Itria, Associazione Turistica Pro- Loco Locorotondo, Associazione Culturale Cantieri in Piedi, Parrocchia San Giorgio Martire di Locorotondo, Confraternita di Maria S.S. Annunziata di Locorotondo, Mappart - Idee in movimento, Paciello Illuminazioni Artistiche di Paciello Francesco Sas, Itria Fireworks.Si ringraziano gli SPONSOR: Florovivaistica Pinto; Palmisano auto; Cava Imac; TMC Termoclimatica; Guarini; Allianz Assicurazioni di Raffaele L’AbatePer ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento: info@euforica.net - www.euforica.net