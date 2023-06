LOCOROTONDO - Sabato 10 giugno 2023 dalle ore 15.30 alle ore 20.00 partendo da Masseria Ferragnano, a Locorotondo, si terrà un percorso sensoriale nella natura alla scoperta delle eccellenze del territorio.Evento organizzato dal Comitato Giovani Soci della B.C.C. di Locorotondo con la collaborazione del crsfa Basile-Caramia (Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia") e dell’Associazione Valle d'Itria Bonsai. Evento gratuito con posti limitati. Per maggiori dettagli cliccare sul tasto 'scopri di più'. Lo rende noto Info Point Locorotondo in un comunicato.