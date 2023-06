LOCOROTONDO - Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 sarà installato in Piazza Aldo Moro un maxi schermo per dare la possibilità a tutti gli appassionati e tifosi di calcio di poter vedere le ultime importanti partite che si disputeranno in questo fine settimana. Lo rende noto Info Point Locorotondo in un comunicato.