BARI - Taglio del nastro domani, 30 giugno 2023, a Bari, al Fortino Sant’Antonio (Terrazza, ore 18.15) per la terza edizione di “Lungomare di libri”, la manifestazione letteraria che trasforma ancora una volta il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto – grazie alla presenza di librai ed editori del territorio – e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia.Domani l’appuntamento per l’inaugurazione è alle 17.45 in piazza Ferrarese (dove alle 18 ci sarà VisibileInvisibile – Skyline, la grande azione di pittura collettiva a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in collaborazione con BariSocialBook, con gli interventi di Anna Pironti e Paola Zanini, rispettivamente fondatrice e responsabile del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea) per percorrere insieme il tratto di lungomare, sulla Muraglia, popolato dalle 35 casette che ospitano 23 librerie di Bari e della Città Metropolitana e 39 editori pugliesi associati ad APE.Al taglio del nastro saranno presenti: Ines Pierucci, Assessora alle Culture del Comune di Bari, Silvio Viale, Presidente Associazione Torino La Città del Libro, Orietta Limitone, Presidente dei Presìdi del Libro, Rocco Pinto, coordinatore dei librai di Lungomare di Libri.Il tema di questa terza edizione, che omaggia Italo Calvino nel centenario dalla nascita, è una citazione tratta dalle sue Lezioni americane, “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”Presentazioni editoriali, lezioni magistrali, convegni, momenti di approfondimento, azioni pittoriche, attività per bambine e bambini, consigli di lettura e reading si alterneranno nell’arco di tre giorni dal pomeriggio alla sera nei luoghi simbolo di Bari: nella città vecchia e lungo la Muraglia, da Largo Vito Maurogiovanni al Fortino Sant’Antonio, fino a Piazza del Ferrarese, all’ex Mercato del pesce e allo Spazio Murat. Quasi 50 ospiti in tre giornate per più di 30 appuntamenti dedicati ai grandi e ai più piccoli, tra la terrazza del Fortino di Sant’Antonio, Largo Vito Maurogiovanni, Piazza del Ferrarese e il Mercato del Pesce.La terza edizione di Lungomare di libri è promossa dal Comune di Bari – Assessorato alla Cultura e dall’Associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ed è organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia, alle case editrici pugliesi con l’organizzazione dell’APE-Associazione Pugliese Editori; Partner Fondazione Puglia. Quest’anno Lungomare di libri si arricchisce della collaborazione di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Confindustria Puglia, Confindustria Bari e BAT; Sponsor Food Lifestyle e Design Lifestyle. Un progetto di promozione del libro e della lettura ispirato alla fortunata formula di Portici di Carta a Torino, che passa attraverso la promozione turistica dei centri storici cittadini e il coinvolgimento delle fertili realtà territoriali della filiera editoriale, come le librerie indipendenti, le biblioteche e gli editori locali.