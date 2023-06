L’Italia è una nazione amata in tutto il mondo per le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche, non casualmente scelta da milioni di turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Una nazione a forte vocazione turistica, che viene scelta, però, non solo per i summenzionati motivi. La nostra nazione, infatti, è apprezzata anche per un innato senso di accoglienza che consente al turista di vivere una vacanza davvero unica ed indimenticabile.La “voglia di vivere” dei cittadini del Belpaese, poi, si evince anche tramite le infinite opportunità che l’Italia offre per lo svago serale, quando al calar del sole si cerca quel sano svago e divertimento indispensabile per vivere un periodo vacanziero d’assoluto relax. La movida notturna nostrana, infatti, è tra le più “vive” del Vecchio Continente e si dirada lungo tutto lo Stivale a seconda della stagione.Il punto di riferimento della movida italiana, luogo dove nascono tendenze che spesso si propagano in tutto il mondo, è senza alcun dubbio Milano, la “Capitale della moda”, centro nevralgico di fondamentale importanza dal punto di vista economico per le sorti della nostra nazione. La centralità del capoluogo lombardo risale ai ruggenti anni ‘80, spensierati e frizzanti come pochi altri decenni nella storia del nostro paese, dove la città del Pirellone fu ribattezzata, non casualmente, la “Milano da bere”.Nel corso dei decenni, per quanto ovvio, la movida milanese è cambiata radicalmente, restando, però, un genuino riferimento per l’industria del divertimento notturno italiano. Il centro storico, nettamente il più gettonato negli ultimi due decenni dello scorso millennio, resta decisamente ambito, ma col passare del tempo è diventato prevalentemente ad appannaggio delle classi sociali più abbienti.La zona che è cresciuta maggiormente negli ultimi tre lustri, invece, è quella dei Navigli, in grado di accogliere migliaia di avventori ogni settimana, spesso provenienti da tutte le provincie dell’Italia Settentrionale. In questa suggestiva zona della città, ideale “porto” di approdo per vivere una serata romantica con affascinanti ragazze e escort milano , sono presenti un elevato numero di locali assai differenti tra loro ed in grado di appagare qualsiasi tipologia di svago: dai locali alla moda ai pub, passando per lounge bar e ristoranti, la movida dei Navigli non lascia mai l’amaro in bocca.La movida milanese è effervescente anche nel periodo estivo, ma deve cedere lo scettro di “Capitale della movida” al nostro amato Salento, diventato il “re” incontrastato del divertimento notturno estivo del nostro paese. Da svariati lustri a questa parte, infatti, il Salento ha soppiantato la riviera romagnola nel cuore di coloro che amano divertirsi al calar del sole, grazie anche a scorci paesaggistici di estrema beltà e fascino.Una della mete più ambite della movida salentina è Gallipoli, che, ad onor del vero, regala infinite opportunità di divertimento anche durante l’orario diurno. Non è casuale, di conseguenza, che sia decisamente amata dai più giovani, capaci di riversarsi in massa in località come Baia Verde o Rivabella (per citare solo due delle località più ambite) per gustarsi un aperitivo in spiaggia e ballare anche durante le ore più calde dal punto di vista meteorologico.Nell’orario notturno, invece, la movida di Gallipoli è certamente più vivace lungo le vie del centro cittadino: da Corso Roma a Piazza San Giovanni XXIII, i pub dove poter trascorrere svariate ore di sano divertimento sono molteplici. Gallipoli, però, è solo la più nota del divertimento notturno salentino. Come non citare, ad esempio, altre località come Santa Maria di Leuca o Porto Cesareo, senza dimenticare la splendida Lecce.