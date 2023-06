Appello del capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin a "fermare" il comando militare russo, affermando di avere 25.000 uomini e invitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro. "Non è un golpe, ma una marcia per la giustizia", ha sottolineato Prigozhin.Intanto il Cremlino non tarda a prendere le contromisure aprendo un procedimento penale "per invito alla ribellione armata" dopo le dichiarazioni di Prigozhin. I servizi russi di intelligence interna hanno poi chiesto ai mercenari Wagner di disobbedire agli ordini del loro leader e di "arrestarlo".Le accuse che il capo di Wagner lancia a Mosca sono di aver attaccato gli accampamenti militari dei suoi miliziani uccidendo un numero "enorme" di combattenti. Le notizie sono "false, provocazioni informative", ha replicato il ministero della Difesa russo.Prigozhin "ha aperto una ferita nella narrativa russa, ha squarciato un velo di omertà e di disinformazione", ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto in visita al Pentagono commentando così le accuse del capo della Wagner secondo cui il ministero della difesa russo ha ingannato sulle reali motivazione dell'invasione in Ucraina.