MOLFETTA - I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione al piano terra a Molfetta per arrestare un presunto pedofilo che avrebbe molestato sessualmente un bambino di 11 anni portando la mano del minore ai suoi genitali e chiedendo se anche il bambino avesse un pene. Durante l'arresto, il parente del bambino ha colpito il pedofilo al volto.Il 118 è intervenuto sul posto e il pedofilo, già noto alle forze dell'ordine e ai domiciliari, è stato portato in caserma dopo una breve visita al pronto soccorso per medicare una piccola ferita al viso. La moglie dell'uomo era presente in casa e piangeva.