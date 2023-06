Serie A: il Lecce sfiderà il Bologna al Via del Mare





Nel Lecce esterni Hjulmand e Oudin. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Banda. Nel Bologna sulle fasce Ferguson e Moro. Trequartista Arnautovic. In avanti Barrow e Orsolini. Arbitrerà Marco Piccinini della sezione di Forlì. Nell’andata vinsero i felsinei 2-0 al “Renato Dall’ Ara”.





Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce il 22 Dicembre 2019 vinse il Bologna 3-2. Nel primo tempo al 43’ passarono in vantaggio gli emiliani con Orsolini. Nel secondo tempo all’11’ raddoppiò Soriano. Al 21’ il Bologna realizzò la terza rete con Orsolini. Al 40’ i salentini segnarono con Babacar. Al 91’ il Lecce riuscì ad accorciare le distanze con Farias.

- Nella trentottesima e ultima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 21 il Bologna al “Via del Mare”. Per i salentini sarà una gara insidiosa. Gli emiliani cercheranno un successo per avere speranze di qualificarsi alla Conference League. I giallorossi pugliesi che sono riusciti a salvarsi dovranno vincere per concludere bene il campionato.