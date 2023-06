BARI - Musei, esposizioni e turismo d’impresa, sono ormai strumenti codificati per lo storytelling aziendale. Stimolare la nascita dei musei d'impresa può favorire un’ulteriore opportunità capace di qualificare l’offerta turistica, promuovere la politica culturale delle imprese, dare visibilità all’attività imprenditoriale nel territorio.Su questo tema il Club delle Imprese per la Cultura organizza un nuovo appuntamento della serie “Verso la biennale 2023”. L’evento dal titolo “Viaggio nell’impresa. Dalla creazione di un museo industriale al turismo industriale” si terrà il prossimo 15 giugno alle ore 15,00 nello stabilimento Birra Peroni a Bari.“Le imprese sono scrigni di storie affascinanti, le storie degli uomini e delle donne che le hanno ideate, sviluppate e portate al successo. I musei di impresa sono i luoghi di custodia e narrazione di queste esperienze. Al tema dei musei d'impresa il Club Imprese per la Cultura pone attenzione da tempo promuovendo la conoscenza delle realtà museali esistenti e cercando di stimolare la nascita di nuove iniziative sul nostro territorio” dichiara Maria Laterza coordinatrice del Club delle Imprese per la Cultura che introdurrà i lavori.Dopo l’intervento introduttivo, seguiranno le relazioni di ALBA CORRADINI Plant Director Stabilimento Birra PERONI, di GIULIO CEPPI Architetto e designer, ricercatore Politecnico di Milano, di ETTORE RUGGIERO Coordinatore progetto MAKE IT in Puglia Turismo industriale in Puglia. Modererà SARA DE TRIZIO Molino Casillo SpA Società Benefit.