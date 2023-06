TRANI - Otto tra giovani disabili e adulti in situazione di fragilità sono i protagonisti della nuova avventura culinaria lanciata dalla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani. A poco più di un anno dall’apertura de “La Locanda del Giullare”, nasce il Truck food del “RistorArte”, un’iniziativa realizzata anche grazie al contributo di UniCredit, che porterà in giro per la Puglia, a partire da Trani, il gusto dell’imperfezione.Il debutto ufficiale è in programma proprio da Trani sabato 10 giugno, alle 19, in piazza Mazzini, dove ha sede “La Locanda del Giullare”.L’esperienza maturata nell’ultimo anno dalla Cooperativa Sociale Promozione Sociale e Solidarietà ha portato alla realizzazione di un progetto itinerante. Come avviene nella locanda, i ragazzi proporranno piatti preparati secondo il gusto della tradizione pugliese, ma questa volta li porteranno a domicilio: feste, eventi promossi da scuole, associazioni, parrocchie, ma anche semplicemente per strada, nei luoghi di aggregazione. Chiunque potrà assaporare piatti preparati da mani particolarmente appassionate, quelle dei collaboratori della Locanda del Giullare, dove la parola d’ordine è inclusione.Nel RistorArte lavorano persone con disabilità e in situazione di fragilità che tra sala e cucina danno il meglio di sé e che si dilettano in piccoli show che verranno replicati in tour con questo nuovo progetto.Il truck permetterà ad otto giovani e adulti di lavorare durante l’estate. Da mesi sono impegnati nel corso di formazione pratico per prepararsi alla nuova impresa. Il nuovo progetto è stato promosso con grande entusiasmo dalla cooperativa sociale con il contributo di UniCredit, realizzato grazie ai fondi del progetto “Carta E”, la carta di credito a contribuzione etica che, con il semplice utilizzo e senza alcun costo aggiuntivo, alimenta un fondo destinato a sostenere iniziative di solidarietà sul territorio e con il sostegno della Regione Puglia e della Città di Trani, in particolare con il progetto Trani Autism Friendly e Durante-Dopo di Noi.Sabato in piazza Mazzini, a partire dalle 19, i ragazzi impegnati nel lavoro sul truck riceveranno i saluti e un grande “in bocca al lupo“ dai rappresentanti della Regione Puglia, del Comune di Trani, da una delegazione di UniCredit. Si assisterà al taglio del nastro e alla benedizione del truck e poi spazio allo spettacolo. Durante la festa di inaugurazione, infatti, oltre alle esibizioni della brigata sarà possibile degustare i panini dello chef Christian Passeri, finalista dell’undicesima edizione di Masterchef Italia. Si assisterà inoltre alla performance live di Ivan Dalia, pianista cieco finalista di Italia’s Got Talent nel 2016. Una grande festa aperta a tutti.