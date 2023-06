SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nissan presenta Ariya, il suo crossover 100% Elettrico. Il veicolo giapponese è disponibile con propulsione elettrica nelle potenze di 218, 242, 306 cv, negli allestimenti Engage, Advance, Evolve, Evolve +.Esternamente lunga 460 cm, ha forme molto personali, sottolineato dal tetto quasi da coupè e con ampio sfoggio di gruppi ottici a led dalle forme futuriste. Muscoloso il corpo vettura, imponente il frontale con la mascherina in nero lucido, dinamica la coda con nervature che creano dinamicità e movimento.Internamente nell’abitacolo, davanti al bracciolo c’è una penisola che integra un portabibita, la leva per selezionare la marcia avanti o indietro e alcuni comandi illuminati. Ben posizionato è lo schermo di 12,3” del sistema multimediale, su cui gira un software sviluppato dalla casa nipponica dotato di una grafica ampiamente configurabile, grazie anche a numerosi widget. Curate, poi, le finiture: la plancia, imbottita, è rivestita con un gradevole tessuto “tecnico” e la consolle centrale e i pannelli porta hanno inserti in pelle con cuciture a vista. A dispetto del tetto che discende rapidamente verso il posteriore, per accedere al divano non c’è da piegare molto la testa. Il pavimento è piatto per tutta la sua larghezza e c’è ampio spazio per le gambe. Nessun problema a stare in tre. Il portellone è ampio e dà accesso a un vano alto 40 cm (più 15 di doppiofondo): il vano è rivestito con cura e non manca il portellone motorizzato.Ed ora il momento del test drive: la Nissan Ariya guidata è stata la Evolve 242 cv da 66687 €. Con la Ariya, Nissan entra nel segmento dei crossover 100% elettrici di lusso, presentando un veicolo muscoloso nelle forme, avveniristico nelle linee. Nonostante forme e ingombri non siano proprio da citycar, l’Ariya su strada è un veicolo agile, con una buona posizione di guida, maneggevole grazie anche ai vari aiuti alla guida che lo equipaggiano. Potente e brillante è la propulsione elettrica che sprigiona 242 cv, che permettono all’Ariya di avere prestazioni di tutto rispetto a zero emissioni.Infine il listino prezzi: si va da 50850 € della 218 cv Engage per arrivare a 74350 € della 306 cv Evolve + (Elettrico).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Nissan “Emilcar” di San Benedetto Del Tronto