BARI - Si terrà domani sabato 03 giugno alle ore 12:00 presso la Biblioteca Civica Rendella di Monopoli, la conferenza stampa di apertura di ORA! FEST – Festival Internazionale del Cinema in Puglia, presieduto da Giovanni De Blasio con la direzione artistica di Silvia Bizio e la direzione generale di ArtsFor_. Per la Regione Puglia saranno presenti Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata per le Politiche culturali, e Aldo Patruno, direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio.Si ricorda che nell’ambito della stessa manifestazione alle ore 19.30 in Piazza Palmieri a Monopoli il direttore di Skytg24 Giuseppe de Bellis intervisterà il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.Per info sulla manifestazione www.orafest.com