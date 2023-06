- In arrivo da tutta Italia, a Santa Maria di Leuca (Lecce), i concorrenti che parteciperanno al campionato italiano assoluto di prima categoria maschile e femminile di pesca subacquea in apnea.Da giovedì 22 a domenica 25 giugno, la deliziosa location di Finibus Terrae ospiterà l’evento che ha il patrocinio del Comune di Castrignano, Yacht Club, Lega Navale Italiana, Circolo Nautico Ausonia e Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.Nella serata di giovedì, alla Lega Navale, ci sarà il raduno dei concorrenti e la presentazione della manifestazione. Le giornate di gara sono previste per venerdì 23 e sabato 24. Le ore di pesca saranno cinque, dalle ore otto alle tredici. Partenza e ritorno al Porto Turistico, dopo di che avverrà la consegna del pescato, operazione con un suo innegabile fascino che di solito attira frotte di appassionati armati di smartphone e videocamere, materiali che di solito finiscono sui social media.Dopo il pranzo, nel pomeriggio, l’operazione della pesatura dei pesci e il successivo calcolo delle posizioni per abbozzare la classifica, rito che si ripeterà anche nel giorno successivo.Infine, si stileranno le classifiche definitive e si proclameranno i vincitori nelle varie categorie del campionato. “Leuca – dicono a Biagio Tour Escursioni, con base a Torre Vado - è pronta ad accogliere al meglio i concorrenti ed entrare così nella stagione 2023”.Aggiunge Roberto Calabrese a nome del Comune: “Condividiamo qualunque iniziativa che si propone di dare lustro al nostro territorio”.