Nel secondo tempo al 1’ Ricci dei biancorossi sfiora la rete. Al 29’ Dossena per poco non riesce a portare in vantaggio i sardi. Al 38’ Folorunsho del Bari colpisce il palo. Al 94’ il Cagliari realizza la rete decisiva con Pavoletti con un tocco al volo. I biancorossi rimangono in Serie B. Nell’andata il Bari era riuscito a pareggiare 1-1 alla “Domus Unipol Arena”.

- Nella finale di ritorno dei Play Off di Serie B il Cagliari vince 1-0 sul Bari al “San Nicola” e torna in Serie A dopo un anno. Nel primo tempo al 4’ il rossoblu Lapadula di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 15’ Azzi del Cagliari va vicino al gol. Al 22’ Benedetti dei biancorossi sfiora la rete. Al 40’ Maiello del Bari non concretizza una buona occasione.