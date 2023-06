GALLIPOLI - Alla Praja Gallipoli l'estate è già iniziata il 17 giugno con un super party che ha visto sul palco Federico Scavo al mixer e Mark Lanzetta al violino. Il pubblico ha risposto molto bene alla splendida musica proposta da questi due artisti.Atre due sono state le inaugurazioni a giugno. Il 22 giugno il “Giovedì del Villaggio”, una delle feste più pop della Praja, mentre già dal 23 giugno il venerdì è il “Big Mama” con il suo groove black (hip hop, r'n'b, reggaeton e dintorni). Sono due party già conosciuti dagli appassionati, due must da non perdere.Sabato 24 giugno, altre due star sono state protagoniste della Praja Gallipoli. Al mixer c'è stata Francesca Brambilla, dj e personaggio tv che non ha bisogno di presentazioni. Sul palco, invece, Fred De Palma, tra i protagonisti della scena reggaeton italiana, grazie a una serie di hit assolute come “D’estate non vale”, “Paloma” o la recente “Extasi”. La sua “Una volta ancora”, interpretata con Ana Mena, ad esempio, ha totalizzato 158 milioni di stream.Cosa accade a luglio e agosto, nell'estate 2023 alla Praja Gallipoli, capitale musicale del Salento e del divertimento? Musicaeparole, che gestisce questa grande disco all'aperto nei mesi di luglio e agosto aperta sette sere su sette, sta comunicando via via la presenza di tanti top dj internazionali.Ecco direttamente dalla pagina Instagram della Praja Gallipoli, gli artisti che si sono aggiunti al già ricco programma più di recente: il 12 agosto torna il groove di Benny Benassi @ Popfest - People on Pleasure alla Praja Gallipoli. Il 30 luglio c'è il pop scatenato di Irama, una vera star per chi ama la musica italiana. Il 27 luglio, ancora per Popfest, ecco Merk & Kremont, super dj italiani che producono tanti artisti tra cui quella di Sangiovanni ed Il Pagante. Ecco poi un dj set molto atteso per il 10 luglio: al mixer della Praja c'è Ale Basciano.E ancora l'italiano Gabry Ponte è atteso il 26 luglio; Bob Sinclar, il re di Francia e del Salento, torna alla Praja il 3 agosto ed è già stata annunciata anche la presenza di Steve Aoki per Popfest, il festival più internazionale della Praja Gallipoli. Il super dj americano, infatti, sarà alla Praja Gallipoli il 14 agosto, per un Ferragosto scatenato.Tra gli altri dj set numerosi gli appuntamenti già annunciati, a luglio ’23, c’è una serie di eventi davvero da non perdere: il primo luglio il sax irresistibile di Jimmy Sax. Oltre a diversi eventi legati al Sottosopra Fest, arrivano a Gallipoli due dj set scatenati per Popfest - People on Pleasure: il 20 luglio Timmy con la sua tromba, mentre Acraze sarà ospite il 27 luglio con i suoi ritmi irresistibili.L'estate targata Praja Gallipoli e Musicaeaparole è tutta da vivere.Praja Gallipoli (LE). I primi party annunciati a luglio '23 @ Praja Gallipoli (many more TBA, tanti altri saranno annunciati a breve) 01/07 Jimmy Sax @ Praja Gallipoli03/07 Niccolo Torielli @ Ange du Demon c/o Praja Gallipoli8/7 Eiffel 65 Dj set + Ludwig @ Praja Gallipoli9/7 Zarro Night con Dj Matrix @ Praja Gallipoli10/ Ale Basciano @ Praja Gallipoli12/07 Zelletta, Samuele Brignoccolo @ Praja Gallipoli15/07 Dj Antoine, Random @ Praja Gallipoli + Random16/07 Ernia @ Sottosopra Fest + Alexander Rya c/o Praja Gallipoli + Alexander Rya17/07 Vida Loca @ Praja Gallipoli18/07 Villabanks, Icy Subzero @ Sottosopra Fest c/o Praja Gallipoli19/7 Meduza @ Praja Gallipoli20/07 Timmy @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli24/07 Damante @ Ange du Demon c/o Praja Gallipoli25/07 Gemitaiz @ Sottosopra Fest c/o Praja Gallipoli26/07 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli27/07 Acraze, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli 30/07 Irama @ Praja GallipoliI primi party annunciati a luglio '23 @ Praja Gallipoli (many more TBA, tanti altri annunciati a breve) // aggiornamento dal 22/06/23 03/08 Bob Sinclar @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli10/08 James Hype @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli12/08 Benny Benassi @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli12/8 Mara Sattei @ Praja Gallipoli14/08 Steve Aoki @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli24/8 Hugel @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja GallipoliPraja Gallipoli by Musicaeparole Lungomare Galileo Galileiinfo +39 3486297999https://www.prajagallipoli.itbiglietti: www.ticketsms.it/location/PRAJA-GALLIPOLI