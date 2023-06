Mantenendo sempre alto lo spirito dell’autoraduno voluto da ACI Storico e Automobile Club d’Italia, questo appuntamento si avvale della preziosissima collaborazione dell’Automobile Club Bari Bat, presieduto dall’Avv. Francesco Ranieri e diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia De Renzo, prevedendo in questa occasione anche la co-organizzazione con il club affiliato di Targa Puglia, presieduto dal Dott. Michele Perla.



Due giorni dedicati alla riscoperta territoriale e all’automobilismo d’epoca coniugati in una splendida sinergia che valorizza il nostro Paese.



“Con la seconda tappa di Ruote nella Storia, intendiamo dare un’accelerata alla nostra idea di promozione del territorio pugliese - ha detto l’Avv. Francesco Ranieri, Presidente di AC Bari Bat - attraverso il turismo lento delle auto d’epoca a noi care, volto alla scoperta di luoghi unici. La seconda tappa, inoltre, rientra in un progetto di ampio respiro che l’Automobile Club Bari Bat sta presentando agli organismi regionali deputati”.



Diverse le località visitate in questi due giorni e molti i luoghi suggestivi e ricchi di storia e di cultura che potranno entrare a far parte del bagaglio di conoscenza di tanti appassionati delle auto d’epoca e della cultura in generale.



“Un secondo evento - ha voluto sottolineare la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo, Direttrice di AC Bari Bat - che si caratterizza per la co organizzazione con il club affiliato Targa Puglia e la particolarità di avere la presenza di un’unica marca presente: la Fiat Barchetta. Itinerante nelle nostre due province, sperimentando un fitto calendario da svolgersi in due giorni”.



La manifestazione, infatti, prevede nella mattinata della prima giornata un tour del centro storico di Bari e di Bari sotterranea. Sarà presente per l’apertura, guidando la barchetta targata AW264KS, l’assessore alle attività produttive del comune di Bari Carla Palone. Poi è prevista la partenza alla volta di Conversano dove i partecipanti alla manifestazione potranno visitare il Castello Aragonese oltre che il centro storico. A concludere la prima giornata una ‘cena-spettacolo’ che si terrà presso Casamassima.

Nel secondo giorno della manifestazione visita a Castel del Monte ed in particolare al suggestivo castello. In seguito partenza per Corato, dove si terrà un aperitivo con specialità tipiche. L’ultima meta, prima del pranzo e dei saluti, sarà poi la cittadina di Andria.



Ovviamente protagoniste, come ogni appuntamento, le auto storiche che in questo caso si racchiudono nella presenza della monomarca Fiat Barchetta. A tal proposito, Michele Perla, Presidente di Targa Puglia, ha tenuto a precisare: “Questa è l'inizio di un progetto aggregativo che ci piacerebbe portare avanti in ACI Storico. I registri di marca aggregano veri e sinceri appassionati di quel modello, appassionati che cercano uno spazio dedicato per coltivare le loro passioni. Targa Puglia, insieme ai club di marca Sbarchettati di Puglia, Barchetta Social Club e Melfi Terre d'Incanto, ringrazia AC Bari Bat e ACI Storico per la fondamentale collaborazione alla riuscita dell'evento, dove, per l’appunto, la loro passione ha trovato una calorosa accoglienza”.



PROGRAMMA:



1° LUGLIO

Ore 9.00: arrivo degli equipaggi a Bari e colazione di benvenuto “Alla barese” presso il chiosco Molo San Nicola

Ore 10.00: Visita guidata di Bari del centro storico e della parte sotterranea

Ore 12.00: Partenza per Conversano

Ore 13.30: Pranzo presso il Ristorante Rampavilla

Ore 16.30: Visita guidata di Conversano presso Castello Aragonese e centro storico

Ore 19.00: Partenza per Valenzano, arrivo Hotel Federiciano

Ore 20.30: Partenza per Casamassima

Ore 21.00: Cena spettacolo presso Ristorante Altor



2°LUGLIO

Ore 8.30: Ritrovo degli equipaggi presso il parcheggio dello Stadio San Nicola di Bari

Ore 9.00: Partenza per Castel Del Monte e all’arrivo visita guidata al Castello

Ore 11.45: Partenza per Corato

Ore 12.00: Aperitivo con degustazione di prodotti tipici presso Cantina Oleificio “Terra Maiorum”

Ore 12.30: Partenza per Andria

Ore 13.00: Pranzo presso Ristorante Cocq D’or

Ore 17.30: Saluti, premiazioni e lotteria

BARI - Ruote nella Storia torna a fare tappa nella splendida provincia di Bari presentandosi con una particolarità: quella di essere un evento monomarca. Un appuntamento che si divide in due giornate, sabato 1° luglio e domenica 2 luglio, e che vede come protagoniste della manifestazione le Fiat Barchetta.