SANTA CESAREA TERME (LE) - Nella meravigliosa cornice dell'hotel Aurora di Santa Cesarea Terme si è tenuta la V Edizione del Premio Internazionale ICS (Istituto di Cultura Salentina).Il premio, istituito nel 2016 per desiderio della presidente dell'ICS, la scrittrice e avvocato Annalaura Giannelli, riconosce il merito di chi si è distinto per aver valorizzato e promosso il territorio del Salento nel mondo.L'ambito riconoscimento è andato alla dott.ssa Marina Sciarretta, direttore del Centro Cultural Italiano de Sevilla (Spagna) in visita per la terza volta nel territorio salentino proprio per promuovere il Salento con 50 illustri sivigliani ospiti nell'hotel della pittoresca cittadina adriatica.Non solo. Nel 2017, attraverso la costruzione di questo solido ponte interculturale, a Siviglia, dal Centro Culturale sivigliano è stato organizzato un “Salento Day”.Il premio è consistito in un prezioso manufatto artigianale in cartapesta che ripropone una trozzella messapica simbolo dell'ICS, deliziosa opera della famosa cartapestaia leccese Stefania Guarascio.Un riconoscimento speciale è andato ai coniugi Raffaele Cazzetta e Giorgia Marrocco per l'impegno costantemente profuso a favore dello sviluppo del territorio d'appartenenza.