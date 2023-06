BARI - Dare attuazione a quanto previsto nel Piano Regionale delle Politiche Sociali, con l’attivazione della “Banca dati regionale delle Buone Pratiche in ambito sociale”. È l’obiettivo dell’Avviso pubblico pubblicato lo scorso 15 giugno per raccogliere le manifestazioni di Interesse degli Ambiti Territoriali/Comuni, per la presentazione delle buone pratiche realizzate nell’ambito di servizi ed interventi del welfare locale, adatte ad essere replicate e trasferite nei diversi contesti territoriali regionali, insieme alla costituzione di un networking tra tutti coloro che sono interessati a scambiarsi esperienze e a condividere processi di lavoro innovativi ed efficaci nell’area delle politiche di welfare.Gli Ambiti Territoriali/Comuni possono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURP, le candidature contenenti esperienze di buone pratiche realizzate sul cambiamento dei processi organizzativi per il miglioramento della gestione dei servizi; sul cambiamento delle modalità di erogazione dei servizi e della relazione con gli utenti; per l’ ottimizzazione nell’uso delle risorse umane e/o materiali per ottenere maggiore efficienza; per le procedure amministrative e procedure di gare di appalto; progetti innovativi in ambito socio-educativo. ANCI Puglia, in ragione della Convenzione con la Regione Puglia, procederà alla raccolta delle manifestazioni di interesse presentate dagli Ambiti territoriali pugliesi ed alla attività preliminare di istruttoria formale delle candidature pervenute.“Promuovere le buone pratiche - dichiara l’assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - realizzate da Comuni e Ambiti pugliesi è per noi una priorità in sinergia con ANCI Puglia. È questa la motivazione per cui abbiamo sottoscritto dal 2019 un'apposita convenzione per la realizzazione di un programma di azioni di sistema e di attività di affiancamento specialistico ai Comuni pugliesi, associati in Ambiti Territoriali Sociali, così da qualificarne l’azione innovativa e le capacità istituzionali per la crescita e l’efficienza dei sistemi di welfare locali”.“Fare rete - spiega la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia, Valentina Romano - è indispensabile per valorizzare il lavoro degli Ambiti e dei Comuni. Per questo vogliamo sperimentare, in sinergia con ANCI Puglia, uno strumento di condivisione delle buone pratiche in materia di politiche sociali e socio-sanitarie, adatte ad essere replicate e trasferite, e di networking tra tutti coloro che hanno sviluppato tali buone pratiche e coloro che sono interessati a replicarle per il miglior funzionamento dei servizi erogati ai cittadini”.