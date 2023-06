- Sarà presentata ufficialmente, lunedì 19 giugno 2023 alle 17.30 nel Salone dei Sindaci a Palazzo San Francesco in Ostuni, la 27esima edizione della kermesse letteraria "Un’emozione chiamata libro" realizzata per il secondo anno consecutivo dall’Associazione "Una Valle di Libri", che vivrà anteprime nel mese di giugno per poi svolgersi nei mesi di luglio ed agosto.