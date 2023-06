Putignano, tenta di buttarsi dal terrazzo ma rimane incastrato in albero





I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per liberarlo e l'uomo è stato successivamente assistito dal personale medico del 118. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. L'uomo non rischia la vita ma già qualche giorno fa provò a suicidarsi.

PUTIGNANO - Questa mattina a Putignano ci sono stati momenti di grande paura quando un uomo è salito sul terrazzo della sua casa e si è volontariamente gettato giù da un'altezza di circa 15 metri. Tuttavia, grazie alla presenza di un grosso albero sulla traiettoria della sua caduta, la tragedia è stata evitata in quanto l'uomo è rimasto incastrato tra i rami.