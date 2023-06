SAN GIORGIO IONICO - San Giorgio Ionico teme per le sorti dell'83enne Mario Bianchi, scomparso da mercoledì mattina quando si è recato a bordo della sua Opel Grigia ad un meccanico di Massafra, luogo in cui però non è mai arrivato.La denuncia della sua comparsa è stata sporta dalla famiglia e le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Martina Franca.L’83enne soffre di numerose patologie, il suo telefonino risulta spento. Chiunque fosse in possesso di informazioni può chiamare il 3490828433.