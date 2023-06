BARI - Dramma a Santo Spirito dove il 62enne bitontino Paolo Palmieri, caduto in mare a causa di una violenta tromba d'aria, è stato recuperato privo di vita nei pressi dei frangiflutti nelle vicinanze del ristorante Beluga. Secondo le prime ricostruzioni questa notte l'uomo, che era il guardiano del Lido Cala d'Oro, sarebbe stato scaraventato in mare mentre cercava di chiudere gli ombrelloni della struttura in cui lavorava, allertato dal forte vento.Al via subito dopo l'allarme le operazioni di soccorso rese difficoltose dal maltempo. Ad intervenire sul luogo dell'incidente la Guardia Costiera che, prima con l’elicottero e poi per mare, ha cercato di salvare l’uomo senza riuscirci.