BARI - Momenti di terrore ieri pomeriggio a Santo Spirito, quando una giovane è stata colpita da un'automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino alla chiesa. La ragazza è rimasta cosciente in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La Polizia Locale sta indagando sull'incidente per determinare la dinamica degli eventi. Purtroppo, non è la prima volta che a Santo Spirito si verificano incidenti di questo genere.