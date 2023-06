GROTTAGLIE - Da due mesi le reti di due distinti progetti – “Reti di Menti” e “Azioni di Menti” – per la prima volta stanno collaborando sinergicamente per lo sviluppo sociale ed economico del territorio di tre comuni jonici: Grottaglie, Carosino e San Giorgio Jonico.La presentazione dell’iniziativa si terrà, con ingresso libero e gratuito, alle ore 20.00 di lunedì 5 giugno al Castello Episcopio di Grottaglie.Annunciando la manifestazione Maria Teresa Marangi, progettista e project manager dei progetti, ha spiegato che «per realizzare le azioni previste dai progetti “Reti di Menti” e “Azioni di Menti” sono state costituite due distinte Ats (Associazione Temporanea di Scopo) che comprendono imprese, aziende ed Enti del Terzo Settore che, per la prima volta in questo tipo di interventi, stanno già operando insieme, peraltro alcuni partner sono presenti in entrambe le reti».«L’auspicio – ha concluso Maria Teresa Marangi - è che, nel prosieguo dei due progetti, possano aderirvi altri partner e istituzioni e che le azioni si sviluppino anche sui territori degli altri nove Comuni che aderiscono al Gal Magna Grecia che li ha finanziati: Crispiano, Faggiano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, Statte e Leporano.La presentazione al Castello Episcopio, organizzata dalle due Ats – Associazione Temporanea di Scopo dei progetti, si avvale del patrocinio dei Comuni di Grottaglie, San Giorgio Jonico e Carosino; partner della serata, che vedrà partecipare gli ospiti delle Strutture Rete Epasss di Grottaglie, sono l’Atelier “Annicchiarico” con la Maestra di sartoria Angela Annicchiarico, membro dell’Accademia Nazionale Sartori di Roma, e l’Associazione “Amici della Fo’cra”.L’evento, moderato dalla commercialista Maria Teresa Marangi, prevede i saluti e gli interventi di Antonio Vinci, Assessore comunale Turismo, Cultura, Marketing territoriale e Percorsi ceramici di Grottaglie, Cosimo Fabbiano, Sindaco di San Giorgio Jonico, Onofrio Di Cillo, Sindaco di Carosino, Luca Lazzaro, Presidente Gal Magna Grecia, Francesco Vizzarro, Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti contabili di Taranto, e Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto.I due progetti sono finanziati dal Gal Magna Grecia nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale avvalendosi di risorse del FEASR – PSR 2014-2020: il progetto “Azioni di Menti”, in particolare, con l’Azione. 3 “Eco-Distretto” per la creazione di una Rete di operatori e soggetti pubblici per favorire la conversione ecocompatibile del territorio, mentre il progetto “Reti di Menti” mediante l’Azione. 4 “Innovazione Sociale” per favorire iniziative di innovazione sociale attivate da partenariati di imprese agricole con altri soggetti pubblici e/o privati.Partner del progetto “Reti di Menti” sono Associazione Isonomia, Associazione Grott’Art Aps, Cooperativa Sociale Futura Rudiae e Azienda agricola Crescente VincenzoIl progetto “Reti di Menti” mira a sviluppare nuove idee, processi, metodologie, servizi e prodotti che possano creare benessere per la comunità soddisfacendo le necessità della stessa; questo sarà possibile adottando modelli di innovazione sociale con il supporto della tecnologia e utilizzando idee, conoscenze, esperienze per un modello di innovazione basato sulle risorse del territorio.Il progetto parte dal basso e rappresenta un processo di conoscenza, di rilevazioni ed elaborazione e poi di proposte di idee e soluzioni da parte della comunità a supporto delle aziende. L’attenzione per il settore economico però non dovrà contrastare con l’esigenza sociale (tutela della salute consumatore, tutela ambientale, riqualificazione e utilizzo delle risorse del territorio). Tra le risorse vengono ricomprese le produzioni, le tradizioni e la cultura locale. Da una mappatura scaturiranno quali sono gli elementi che la comunità ritiene maggiormente identificanti e qualificanti il proprio territorio.Si intraprenderà un percorso di osservazione, analisi, rilevazione di dati ed elaborazione statistica. Le rilevazioni porteranno alla conoscenza delle realtà economiche e di quelle non profit; gli attori del progetto saranno in primis le risorse umane dell’ Ats costituite appositamente ma da subito hanno coinvolto gli studenti degli Istituti di Scuola Media Superiore e i cittadini che intendono contribuire volontariamente.Partner del progetto “Azioni di Menti” sono Associazione Isonomia, Azienda agricola Guarini Roberto, Azienda agricola Annicchiarico Salvatore, Azienda agricola Crescente Vincenzo, L’Arco di Vestita Daniele, Coop. Sociale Futura Rudiae, Associazione Grott’Art aps e Associazione Il Simposio Dello Ionio.Con il progetto “Azioni di Menti” si intende valorizzare il turismo rurale locale per uno sviluppo economico e sociale. La costituzione di un’Ats tra aziende agricole, di servizi e associazioni consentirà di proporre un prodotto unico, caratterizzante il territorio, turismo esperenziale, non di massa che soddisferà le richieste dei turisti di godere di paesaggi, cucina tipica e cultura in maniera sostenibile, lenta e piacevole. Inoltre le aziende agricole saranno spinte ad accogliere anche le scolaresche locali e dei territori limitrofi.Si vuole così partire/tornare alla terra. Un’attenzione particolare nella diversificazione sia del prodotto sia delle tecniche di coltivazione è richiesta alle aziende partecipati partner; il rispetto per l’ambiente e la salute sarà un punto fermo dimostrando che nel nostro territorio è possibile produrre sano.Il paesaggio agrario è a tutti gli effetti paesaggio culturale come riconosciuto dall’Unesco e da questo patrimonio si vuole ripartire perché è diretta espressione della “opera congiunta dell’uomo e della natura” dunque racconta la storia. Il paesaggio agrario depositario della memoria del territorio, dunque bene culturale, ma anche espressione di una nuova domanda che gli assegna il ruolo di fattore propulsivo dello sviluppo.L’apertura alla dimensione territoriale porta l’agricoltura a relazionarsi con le altre attività economiche e a incorporare maggior valore aggiunto con riguardo alla fornitura di un prodotto sempre più complesso e segmentato (nella sua dimensione ricreativa e ambientale) per favorire processi di sviluppo virtuosi all’insegna della sostenibilità.