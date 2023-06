BARI - "Vi prego non chiamiamole ragazzate, non chiamandoli stupidi, imbecilli, incivili, non gliene frega niente e nel gruppo di riferimento sono fighi, impavidi, chiavici. Diciamo invece che sono delinquenti, che hanno violato la legge, che hanno commesso un reato e sono perseguibili". Così il presidente dell'Amtab e già dell'Amiu, Sabino Persichella, riguardo alle azioni di alcuni individui incivili su uno scoglio a Torre a Mare, nella cala Settanni."Non indigniamoci solamente - prosegue Persichella -, non prendiamola a ridere, denunciamo, chiediamo che si rispetti la legge e che si comprenda che il Covid non ha cancellato le norme del codice civile, penale e di comportamento altrimenti non ne usciamo, non ne usciremo e sarà un’escalation peraltro già ampiamente in atto. Non si può sempre girare la testa dall’altra parte, giustificare, cercare spiegazioni iniziamo a pretendere che si cerchino i responsabili di questa e di tante altre azioni come questa di “violenza” e che si proceda nei loro confronti secondo le regole che ci siamo dati. Ne siamo usciti peggio purtroppo".