BARI - Mariangela Formica, la donna di 54 anni tragicamente scomparsa, ha urlato aiuto prima di essere investita dal padre Vincenzo Formica, 86 anni. Tuttavia, i vicini non hanno potuto capire cosa stava accadendo a causa della loro distanza dalla villa. I vicini hanno riferito ai Carabinieri: “Ci siamo avvicinati alla villa, abbiamo sentito un tonfo e poi niente”. Secondo la ricostruzione dei fatti, il padre, dopo aver investito la figlia, è tornato indietro senza prestare soccorso. Questo comportamento ha spinto il giudice a cambiare l'ipotesi di reato da omicidio volontario a colposo. Quindi, non si è trattato di un incidente, come avrebbe fatto credere l'anziano."Per ben due volte si è avvicinato al corpo, chiedendo con estrema calma se stesse arrivando l’ambulanza e chi poteva essere stato a investire quella donna. Solo dopo ha raccontato che era sua figlia, con la quale aveva litigato perché non voleva stare con la madre affetta da una malattia. A quel punto noi ci siamo accorti che sulla ruota posteriore destra c’erano delle tracce di sangue e lui si è giustificato dicendo che la figlia si era aggrappata alla parte posteriore del veicolo" hanno raccontato dei testimoni, come scrive Repubblica Bari. Mariangela, a terra agonizzante, è poi morta prima dell’arrivo del 118.