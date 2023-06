Il mondo del giornalismo pugliese è in lutto. Scompare a soli 41 anni la giornalista Patrizia Nettis. La professionista, grande appassionata di sport, si occupava in particolare di nuoto e volley. Era originaria di Gioia del Colle e da maggio si era trasferita a Fasano per il posto di addetta stampa al Comune. In passato ha collaborato con la Gazzetta del Mezzogiorno e lo scorso gennaio è stata premiata dalla federazione regionale pugliese di pallavolo come miglior giornalista. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la sua prematura scomparsa.