BITONTO - Si è sfiorato il dramma ieri pomeriggio nel centro di Bitonto dove una bambina è stata investita da una bici elettrica, in corso Vittorio Emanuele. Il conducente del mezzo è stato subito identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Era con i suoi genitori quando una bicicletta l'ha investita mentre stava attraversando.“Le telecamere del Comando di Polizia Locale erano regolarmente funzionanti e hanno ripreso chiaramente tutta la dinamica dell’incidente consentendo l’individuazione di chi era alla guida della bici – ha scritto il primo cittadino Francesco Paolo Ricci su Facebook -. Quest’ultimo, grazie al lavoro delle forze dell’ordine, è stato preso e si trova attualmente presso presso il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza per tutti i successivi adempimenti di legge”.Secondo i primi accertamenti la bambina non avrebbe riportato fratture o lesioni gravi.